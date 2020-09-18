В столице Мьянмы (бывшая Бирма - Ред.) городе Нейпьидо произошло необычное событие. Здесь, 16 сентября, в одной из больниц города на свет появился малыш с двумя головами.

Он стал вторым ребенком в семье, как передает местное издание Myanmar Times.

Мама ребенка, 29-летняя Санда Мьин попала в больницу на восьмом месяце беременности. Во время родов начались осложнения, поэтому врачи сделали ей кесарево сечение. Двухголовый ребенок родился с весом в 2,5 кг. Кроме этой мутации все остальное у младенца в норме - у него две руки, две ноги и один набор внутренних органов, как у обычного ребенка.

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