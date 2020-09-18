Предвыборная кампания в США становится все горячее с каждым днем. Главный конкурент действующего главы Белого дома демократ Джо Байден заявил, что уже начал репетировать предстоящие теледебаты с Дональдом Трампом.

"Я разговаривал с экспертами и просматривал, о чем он (Трамп - Ред.) говорит, и не только. Моя задача заключается в том, чтобы точно изложить свои взгляды и свои будущие действия", - заявил Джо Байден, как передает CNN.

Он добавил, что пока что не успел подыскать среди сотрудников своего штаба подходящего человека на роль Трампа для тренировок. В настоящее время ему помогают в этом два человека.

Первые теледебаты Трампа и Байдена пройдут 29 сентября, вторая такая встреча в прямом эфире намечена на 15 октября, третья - на 22 октября. Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

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