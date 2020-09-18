Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 21 сентября посетит Брюссель и выступит на заседании министров иностранных дел Евросоюза.

Согласно предварительному проекту повестки дня Совет ЕС на уровне глав МИД рассмотрит текущую ситуацию в Беларуси после президентских выборов. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Совет обсудит последние политические события в Беларуси, потенциальную поддержку со стороны ЕС национального инклюзивного диалога, а также обновленную информацию о финансовой помощи от ЕС населению Беларуси и направления пересмотра отношений между ЕС и Беларусью", - говорится в проекте.

Напомним, 17 сентября Европарламент принял резолюцию относительно ситуации в Беларуси. Документ, среди прочего, признает Координационный совет Беларуси "временным представителем народа, который требует демократических перемен". В то же время в Европарламенте заявили о непризнании Александра Лукашенко президентом Беларуси с 5 ноября, когда истекает срок его полномочий.

В ответ на это Бацька заявил об "усилении" границы с Украиной и закрытии границы с Западом.