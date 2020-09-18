В США ушел из жизни автор книги "Форрест Гамп" Уинстон Грум. Он скончался в возрасте 77 лет. Об этом рассказала мэр города Фэрхоп в штате Алабама Кэрин Уилсон.

"С огромной грустью я сообщаю о смерти нашего дорогого друга Уинстона Грума. Город Фэрхоп сегодня потерял легендарного автора. Пожалуйста, поддержите его друзей и семью в своих мыслях и молитвах", - заявила госпожа мэр в соцсети.

Книга "Форрест Гамп" вышла на прилавки в 1986 году. Повествование ведется от имени умственно отсталого юноши, который рассказывает о своей жизни. Труд Грума стал популярен во всем мире благодаря одноименной экранизации, которая получила шесть премий "Оскар". Главного героя сыграл звездный Том Хэнкс.

Ранее "Страна" сообщала, что в США умер знаменитый актер Кирк Дуглас, сыгравший Спартака всех времен и народов.

Так же мы сообщали, что актер Том Хэнкс с супругой победили коронавирус.