Вчера, 17 сентября, министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева по итогам переговоров со своим украинским коллегой, пригласила главу МИД Дмитрия Кулебу посетить Софию.

Об этом она заявила во время совместной онлайн пресс-конференции в Киеве по итогам переговоров в ходе своего рабочего визита в Украину, как передает "Укринформ".

"Благодарю за гостеприимство и жду ответного визита в Софию", - сказала Захариева.

Она также заявила, что Болгария полностью поддерживает суверенитет, независимость и государственную целостность Украины в международно-признанных границах.

Захариева отметила, что Украина является одним из приоритетных государств для Болгарии в восточном партнерстве. Она уточнила, что в 2019 году Болгарию посетили 500 000 украинских туристов.

Она добавила, что Болгария готова отправлять преподавателей в Украину для преподавания болгарской филологии. Захариева подчеркнула, что Болгария заботится, чтобы украинский язык преподавался в Софийском университете, там украинская филология имеет статус защищенной специальности. Этот статус дает возможность ежегодно набирать группы, по крайней мере из 10 студентов.

Ранее "Страна" сообщала, что Кулеба заявил, что отношения с Беларусью уже не будут прежними.