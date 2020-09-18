Болгария пригласила Кулебу посетить Софию для переговоров
Вчера, 17 сентября, министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева по итогам переговоров со своим украинским коллегой, пригласила главу МИД Дмитрия Кулебу посетить Софию.
Об этом она заявила во время совместной онлайн пресс-конференции в Киеве по итогам переговоров в ходе своего рабочего визита в Украину, как передает "Укринформ".
"Благодарю за гостеприимство и жду ответного визита в Софию", - сказала Захариева.
Она также заявила, что Болгария полностью поддерживает суверенитет, независимость и государственную целостность Украины в международно-признанных границах.
Захариева отметила, что Украина является одним из приоритетных государств для Болгарии в восточном партнерстве. Она уточнила, что в 2019 году Болгарию посетили 500 000 украинских туристов.
Она добавила, что Болгария готова отправлять преподавателей в Украину для преподавания болгарской филологии. Захариева подчеркнула, что Болгария заботится, чтобы украинский язык преподавался в Софийском университете, там украинская филология имеет статус защищенной специальности. Этот статус дает возможность ежегодно набирать группы, по крайней мере из 10 студентов.
Ранее "Страна" сообщала, что Кулеба заявил, что отношения с Беларусью уже не будут прежними.