Народный депутат Александр Качура сообщил, что следующее заседание фракции "Слуги народа" пройдет в конце сентября.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK.

"Сегодня фракции не произошло. Мне хотелось бы верить, что это действительно из-за болезни (вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова - Ред.), потому что я и инициировал это заседание фракции. Мне бы хотелось, чтобы это действительно так было, чтобы это было причиной, что у него ангина, дай ему Бог здоровья... И фактически теперь следующее заседание фракции состоится в конце месяца. То есть, я сказал, что давайте тогда, если это будет конец месяца, мы пригласим и руководителя Офиса президента, мы пригласим руководителя делегации в ТКГ Кравчука, мы пригласим Резникова" , - сказал нардеп.

Ранее "Страна" сообщала, что заседание фракции должно было быть посвящено Минскому процессу и голосованию постановления о местных выборах.

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