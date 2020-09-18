Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене рассказала о ситуации на литовско-белорусской границе после заявления Александра Лукашенко о намерении перекрыть кордон с Польшей и Литвой. По ее словам, движение транспорта через границу осуществляется в обычном порядке.

Об этом она сказала в четверг, 17 сентября, в эфире национального радио LRT.

"Транспорт через границу следует без каких-либо задержек в обычном порядке", - заверила Тамашунене.

Глава МВД добавила, что ответственные литовские инстанции никаких уведомлений от белорусских коллег об изменении пограничного режима не получали.

"Ни начальники пограничных пунктов, ни руководитель пограничной службы Литвы не получали информации о каких-то изменениях на литовско-белорусской границе", - сказала министр.

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