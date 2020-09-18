Глава Офиса президента Андрей Ермак предложил уволить каждого десятого сотрудника, чтобы снизить расходы на из Государственного бюджета после новостей о том, что содержание ОП возрастет почти на 40% в следующем году.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский требует от всех органов власти жесткой экономии. Все расходы должны быть хорошо обоснованными и действительно необходимыми. Всех чиновников, кто позволит себе неадекватные расходы, будут беспощадно увольнять, а любые подозрительные расходы – тщательно проверять", - заявил он.

По словам Ермака, он уже связался с Министерством финансов и Госуправлением делами с предложением переписать государственный бюджет на 2021 год, чтобы сократить расходы на ОП на фоне кризиса. Глава Офиса также отметил, что понимает необходимость повышения зарплат чиновникам за счет повышения минималки.

"Вместе с тем я призываю правительство и народных депутатов найти возможность сократить другие расходы, без которых мы можем пройти этот кризис", - добавил Ермак.

Кроме того, глава ведомства настоял на том, что количество его подчиненных снизилось до рекордного значения за последние 10 лет (419 при максимальном количестве 579 в 2014 году), однако, если снизить расходы на ОП не выйдет, он готов уволить каждого десятого сотрудника.

Напомним, после того, как Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" стало известно, что обеспечение деятельности главы государства и содержание Офиса президента обойдется больше миллиарда гривен, а именно 1269,1 миллионов. Таким образом, президент и его офис по проекту бюджета на 2021 год обойдутся украинским налогоплательщикам на 39% дороже, чем в прошлом году.

Как сообщала "Страна", глава Минфина Сергей Марченко назвал причину увеличения на 40% расходов на содержание Офиса президента в проекте госбюджета на 2021 год. На такой шаг пошли из-за повышения зарплат чиновникам на разных уровнях.