Сотрудник Делфтского технического университета (Нидерланды) Боб Хендрикс предложил производить гробы из мицелия грибов. Мицелий - это подземное вегетативное тело грибов, которое состоит из тонких разветвленных нитей под названием гифы, и похожего на корневую систему растений.



Об изобретении сообщает издание Dezeen.

Ученый уже изготовил десять экземпляров гробов. Они удобряют и очищают землю, а погребенное в них тело разлагается в несколько раз быстрее. Хендрикс называет свое изобретение "живым гробом". Официально его проект называется Loop Cocoon (это можно перевести с английского как "контур кокона").

Сборка такого эко-гроба занимает семь дней. Производство полностью чистое: в нем не используют ни искусственный свет, ни электричество. Сама конструкция практически полностью состоит из грибов, а внутри растет мох, способствующий более быстрому разложению тела.

Хендрикс называет мицелий "переработчиком природных ресурсов". Его функция - кормить гриб, выделяя ферменты, разрушающие и разлагающие биологические полимеры.

"Мицелий постоянно ищет отходы для преобразования в питательные вещества для окружающей среды. Например, мицелий использовался в Чернобыле, его применяют в Роттердаме для очистки почвы, а некоторые фермеры с его помощью делают землю снова здоровой и плодородной", - пояснил исследователь.

Гроб сгнивает в течение 30–45 дней, а тело, которое остается в удобренной земле, полностью разлагается за два - три года. Тогда как при захоронении в обычном гробу этот процесс может занять более 10 лет. Теперь изобретатель хочет усовершенствовать технологию. В частности, он намерен сделать так, чтобы грибы прорастали на поверхность, показывая место захоронения, и заменяя таким образом цветы.

Идея создания "живого гроба" пришла Хендриксу после вопроса девочки в 2019 году во время одной из выставок. Ученый демонстрировал прототип дома из мицелия, когда к нему подошла девочка и спросила, можно ли оставить в таком доме бабушку, если она умрет. Это натолкнуло Хендрикса на мысль производить из мицелия гробы.

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