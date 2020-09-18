Соединенные Штаты больше не будут проводить обязательную проверку на коронавирус пассажиров в аэропорту.

Об этом сообщает AviaNews со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США.

Так, была отменена обязательная проверка состояния здоровья пассажиров, прибывающих из стран "красной" зоны карантина: Китая, Ирана, шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии. Туристы и граждане из этих стран накануне должны были приземляться в одном из обозначенных 15 аэропортов для точного определения состояния здоровья.

Однако способ отменили, так как его считают неэффективным в борьбе с распространением коронавируса на фоне существования бессимптомной формы заболевания.



Новые меры предусматривают добровольное предоставление контактной информации, возможный 14-дневный карантин для прилетевших из зоны риска и тренировку сотрудников пунктов пункта пропуска через границу для того, чтобы они могли выявлять заболевших. Также меры включают развитие сети пунктов тестирования на коронавирус совместно с иностранными партнерами авиакомпаний.

Напомним, в последнее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) фиксирует антирекорды по общему числу заболевших коронавирусом в мире. Это уже назвали второй волной пандемии. В Украине также растет статистика, но по другому сценарию. По показателям это скорее не "вторая волна", а надвигающееся "цунами".

Как сообщала "Страна", большая группа граждан Украины, около ста человек, вот уже три месяца не может вылететь из Китая на Родину из-за того, что авиакомпания МАУ отменила запланированный на 17 сентября рейс "Тяньцзинь - Киев" из-за недостаточного количества пассажиров.