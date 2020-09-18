Атмосферный фронт, который пришел в Украину с северо-запада, передвинулся на северо-восток страны, оставляя за собой холодный след - низкую температуру.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Фронт уже привел во Львов не очень комфортные + 9 градусов. А в Киеве из-за него воздух остыл до +12 градусов.

Однако кое-где тепло и летние воспоминания еще держатся. Например, в Харькове в ночь на 18 сентября будет +21.

Ранее "Страна" приводила прогноз Натальи Диденко, в котором синоптик констатировала, что сильной жары в Украине уже не будет.

Мы также публиковали данные об ожидаемой погоде от Украинского гидрометцентра.