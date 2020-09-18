В Николаевской области, в районном центре Новый Буг, женщине в больнице отдали мешок с ампутированными ногами после операции ее мужа.

Об этом во время брифинга сказала подруга пострадавшей женщины Оксана Киричишина, передает УНН.

"У ее мужа ампутировали ноги. Она мне звонит и говорит, она оставила детей своих со мной в настоящее время, так как ей сказали в больнице - придешь утром, посидишь, пока закончится операция, и заберешь ноги с собой. Ей дают на плечи этот мешок с ногами. Она идет, теряет сознание, потому что, как она мне потом говорила - я чувствовала тепло этих ног у себя на плече", - сказала Оксана Киричишина.

По словам главного врача учреждения, присутствовавшего на встрече, женщина не попыталась разобраться в ситуации.

"Вы идете, если возникают вопросы, к заведующему подразделением. Он не может решить вопрос - идет к руководителю учреждения. И вопрос решается. А вы себе на плечи тот мешок, зная-не зная, что с ним делать. Для чего вы это делали? По утилизации. Наше заведение поднимало этот вопрос уже сколько я депутатом - 15 лет. У нас был центр утилизации, который благополучно местные жители разворовали, железо похитили и сдали на металлолом. И оно стоит в руинах по сегодняшний день. Восстановить удовольствие это недешевое. По ценам двух или трехлетней давности стоила сама установка 300 тыс. А плюс нужно ее еще установить и получить лицензию", - сказал главный врач.

По его словам, там, где нет такой установки - вопрос утилизации решается с помощью захоронения на кладбище. Если у родственника есть место на кладбище, где когда-то будет лежать тело - то там.

"Не может этим вопросом заниматься руководитель той общины, откуда житель - из села - в селе есть председатель сельсовета, председатель ОТО, наш мэр. И еще ни разу не было, чтобы они отказали", - добавил он.

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