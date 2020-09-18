Украина рискует потерять безвизовый режим с Европой из-за метода определения членов комиссии, которые будут назначать главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом на своей странице в Twitter написала немецкий депутат Европарламента и член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон.

"Пока международное сообщество занято Беларусью, правительство Украины спешно подталкивает кандидатов, не имеющих опыта и порядочности, к выбору главы САП. Это не полетит. Правительство ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и дальнейшую трансляцию помощи в размере 1,5 млрд евро", - заявила она.

Напомним, Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании поддержала проект постановления об определении представителей в состав комиссии, которая будет выбирать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Соответствующее решение поддержали 239 народных депутатов.

"Страна" уже писала, в чем важность избрания нового главы САП после отставки Назара Холодницкого. Офис президента пытается продвинуть на эту должность своего человека, который смог бы блокировать деятельность главы НАБУ Артема Сытника, который ориентируется на западные структуры.