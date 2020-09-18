Завтра, 18 сентября, в Высшем Антикоррупционном суде рассмотрят ходатайство об избрании меры пресечения народному депутату Александру Юрченко.

Об этом сообщила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис, передает УНН.

"Завтра в 13:00 (будут избирать меру пресечения - Ред.)", - сообщила пресс-секретарь.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что народный депутат Александр Юрченко, которого поймали на взятке и затем вручили подозрение - обязательно сядет в тюрьму.

Политик подозревается в вымогательстве взятки - 200 тысяч долларов. Теперь его хотят взять под стражу под залог в размере 6,5 миллионов гривен. При этом стало известно, что подобный "залет" у нардепа не первый. Ранее мы писали, в чем еще подозревают Юрченко.

Напомним также, что спикер Рады считает, что народный депутат Юрченко должен сам отказаться от мандата.