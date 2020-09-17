В Полтаве случаи заражения коронавирусом выявили у учащихся и работников пяти учебных заведений.

Об этом информирует Poltavske.TV со ссылкой на Департамент образования и науки Полтавской ОГА.

С 11 сентября в городе коронавирусом заразились двое воспитанников детского сада, семеро школьников, семеро студентов, 19 преподавателей и 5 работников учебных заведений.

Пять групп студентов были отправлены на карантин в Украинской медицинской стоматологической академии. Также на дистанционный режим перевели преподавателей, которые контактировали с группами, где выявили Covid-19.

Кроме того, домой отправили две группы в детских садах № 71 "Вишенка" и № 83 "Звоночек", а также по одному классу в школах № 31 и № 46.

"Школы продолжат работать в обычном режиме, если заболел один человек. Если количество учеников, которые заболели, увеличиться до 2-3, то будет принято решение полностью закрыть заведение", — приводит телеканал слова руководителя департамента Виты Ковальской.

Согласно данным Министерства здравоохранения, среди жителей Полтавской области с начала пандемии было выявлено 1 363 случая заражения коронавирусом нового типа. От Covid-19 умерли 33 человека, еще 684 — успешно побороли заболевание.

Ранее "Страна" сообщала, что в Полтавской области обнаружили больного с лихорадкой Западного Нила.

еще мы писали, как в сумской школе на уроке физкультуры двоих учеников прибило старым окном.