В Запорожье во время поездки на BMW по набережной трое иностранцев - студентов медвуза спровоцировали боковое столкновение с Nissan, врезались в рекламный щит и загорелись. Из пылающей машины удалось вытащить только водителя и одну пассажирку авто, еще трое сгорели заживо.

Об этом в Telegram сообщает канал "Это Запорожье".

"Прямо сейчас ДТП на Набережной. Предварительно сообщается о жертвах. Три трупа, трое в больнице. Все пассажиры студенты меда (Запорожский государственный медицинский университет - Ред.), Иностранцы", - указано в сообщении.

Отмечается, что BMW двигалось на большой скорости и зацепило Nissan, после чего обе машины выехали на разделительную траву между полосами движения. Nissan удалось сманеврировать, а водитель BMW врезался в рекламный щит, который загорелся. По предварительной информации, погибшие три пассажира BMW были студентами-медиками и иностранцами, также в больнице находится трое пострадавших - водитель, пассажирка и, предположительно пассажир Nissan.

Сейчас правоохранители устанавливают детали произошедшего, более подробная информация будет опубликована пресс-службой полиции и ГСЧС после обработки информации.

Напомним, в Харькове пьяные подростки устроили драку с сотрудниками правоохранительных органов. В результате потасовки между нетрезвыми юношами и работниками Национальной полиции пострадал полицейский.

Как сообщала "Страна", обвинение в непредумышленном убийстве предъявлено водителю самоуправляемого такси, насмерть сбившего пешехода в американском штате Аризона в 2018 году. По данным следствия, 46-летняя Рафаэла Васкес, сидевшая за рулем, смотрела серию шоу "Голос" на своем смартфоне в момент, когда машина сбила 49-летнюю Элейн Герцберг, которая катила свой велосипед через дорогу в Темпи, пригороде Финикса.