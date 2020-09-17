Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пригрозил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, что конгресс не одобрит торговые преференции для Великобритании, если та нарушит обязательства, данные ранее Европейскому союзу.

В частности, Байден выступил против законопроекта, внесенного британским правительством в парламент, который может повысить риски возникновения жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией. "Соблюдение (Белфастского) соглашения и избежание жесткой границы — условие для любых договоренностей о торговле между США и Соединенным Королевством", — написал Байден в Twitter.

Белфастское соглашение было подписано при посредничестве США в 1998 году. Брюссель тоже считает содержание британского законопроекта недопустимым. Ранее Евросоюз пригрозил Лондону судебными тяжбами, если там не откажутся от внесенного закона.

Ранее сообщалось, что Джонсон и Трамп планируют заключить торговое соглашение между Великобританией и США до июля 2020 года.

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