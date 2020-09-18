Битва за САП: Рада послала Запад

Верховная Рада вчера проявила необычайную смелость, приняв первое за последние годы решение вопреки многочисленным угрозам Запада. Речь идет об утверждении парламентской квоты комиссии по избранию нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры – взамен уволившегося в августе Назара Холодницкого.

239 голосами Рада избрала в ее состав семь украинских юристов, среди которых член-корреспондент Академии наук, профессор и три доктора юридических наук. Причем представляют они юридические вузы со всей территории страны.

И этот состав был подвергнут разгромной критике в Европарламенте: к примеру, депутат от Европейской народной партии Михаэль Галлер назвал их "неопытными" и "недобросовестными". Возникает вопрос: а господин Галлер знает хотя бы одного из этих юристов, чтобы раздавать такие оценки?

В Европарламенте личное знакомство с темой, видимо, считается необязательным. Просто поступила методичка, что хороши только те кандидаты, которых рекомендует Запад. А если их не изберут, то под угрозой оказываются и финансовая помощь, и даже безвиз.

Угрозы Запада испугали не только "соросят" из "Голоса" и "Слуги народа" (последние просто не пришли на голосование), но и "Евросолидарность" Петра Порошенко, и даже "Батькивщину" Юлии Тимошенко: обе фракции проголосовали против.

За были "Оппозиционная платформа – За жизнь", группы "За будущее" и "Доверие", но прежде всего – 173 депутата от "Слуги народа". Именно такой на сегодняшний день является президентская фракция, если из нее убрать "соросят". И это хороший показатель, означающий, что в принципе парламент может принять любое решение вопреки воле Запада – если на то есть воля Владимира Зеленского.

В данном случае воля у главы государства явно была, поскольку очень уж ему стоит поперек горла глава НАБУ Артем Сытник, откровенно работающий на Запад. И если его проблемно убрать, то можно, по крайней мере, заблокировать его работу с помощью САП.

Такой сценарий возможен – если только угроз Запада не испугается сам Зеленский и не вынудит украинских членов комиссии голосовать за того, кого укажут из-за границы.

Зачем ввозить в Украину сахарную свеклу?

И еще одно вчерашнее решение парламента – о снижении с 20 до 14% ставки НДС на продажу на территории Украины и ввоз в Украину целого списка продукции сельского хозяйства, включая живой крупный рогатый скот и живых свиней, пшеницу, семена подсолнечника и сахарную свеклу. Пока решение принято в первом чтении, но, судя по всему, оно будет принято и в целом.

В теории такое решение правильное, поскольку рассчитано на то, что в Украине станет выгоднее не только производить сельхозпродукцию, но и перерабатывать ее в готовые продукты потребления. Особенно правильно это решение в отношении живого домашнего скота и свиней: в условиях постоянно падающего поголовья в Украине этот сегмент нуждается в реальной поддержке.

Но в одной части это решение вызывает вопрос: зачем снижать НДС на ввоз в Украину семян подсолнечника и сахарной свеклы? Известно, что по обоим продуктам Украина является безусловным лидером, из-за чего даже рынки СНГ и ЕС специально закрывают от украинского сахара, а ЕС настойчиво требует снять все ограничения по экспорту туда семян подсолнечника. Можно, конечно, предположить, что сахарная свекла и "семечки" попали в список импортных товаров скопом со всеми другими продуктами и в реальности эта норма работать не будет.

Но зачем принимать норму, которая не будет работать?

Нардеп Юрченко сядет за взятку. Кто ответит за Юрченко?

Безусловным героем дня вчера был нардеп от "Слуги народа" Александр Юрченко. Точнее, уже внефракционный, поскольку правящая фракция в четверг исключила из его рядов. И это не единственная новость, которая ждала депутата, решившего подзаработать на написании законопроектов.

Вообще Юрченко стал вчера самой упоминаемой персоной в связи с тем, что власть определилась, как себя вести в отношении его дела. Поскольку позавчера еще не было четкого понимания: с одной стороны, все улики против "слуги" налицо, с другой – опубликовало эти улики Национальное антикоррупционное бюро, то есть структура, с которой нынешняя власть ведет войну. Но ко вчерашнему утру линия поведения уже была избрана.

С утра Офис генпрокурора выписал подозрение нашкодившему нардепу, и им занялись на всех этажах власти. Фракция исключала из своих рядов, НАБУ и САП – искали, чтобы вручить подозрение, а Офис президента и лично президент раздавали комментарии по поводу того, как здорово проходит очищение власти.

Причем в ОП выдали глубокомысленный комментарий насчет того, что Юрченко ведет себя так дерзко, будто он "полностью пропустил все политическое развитие общества после 2014 года". И это, пожалуй, самое нелепое, что можно было сказать о депутате-взяточнике.

Юрченко не только не пропустил политическое развитие общества после 2014 года – он сам является плодом этого развития - он был активистом различных националистических организаций и работал с грантовыми структурами. Да и в целом как раз именно после 2014 года в парламенте пачками начали появляться аферисты "из народа", готовые обменять на 10 тысяч долларов все то, что связано со званием народного депутата.

Рада и до Майдана была коррумпированной, но никогда она не коррумпировалась так дешево: во всех созывах до 2014-го понимали, что депутатское звание к чему-то обязывает, а потому планку ниже плинтуса не опускали.

То, что президент пообещал, что Юрченко обязательно сядет, безусловно, похвально. Но плохо то, что он не ничего не сказал об ответственности конкретных людей, которые утвердили молодого афериста кандидатом на округ от правящей партии. Потому что важно устранить не только следствие, но и причину.

Реабилитация Басты: он может ехать в Украину

СБУ приняла эпохальное и небывалое по нынешним временам решение: вчера она официально исключила рэпера Басту из списка лиц, угрожающих нацбезопасноости Украины. Согласно этому решению, "артист разговорного жанра" Василий Вакуленко может свободно въезжать в Украину и потрясать своим речитативом поклонников. Если, конечно, концерты в принципе разрешат когда-нибудь.

Но сейчас важно не то, будут ли концерты, а сам факт реабилитации Басты. Ведь во времена Порошенко его обвиняли в целом ряде "преступлений" – в том числе таких, как две поездки в Крым и комментарии на украинскую тему вроде того, что "Восток кормит страну, а Западу нужна Европа".

При этом Баста, в отличие от других, даже пытался судиться, чтобы вернуть себе право ездить в Украину, но проиграл, так как украинский суд посчитал, что подобные высказывания рэпера могут вызвать в нашей стране беспорядки.

Сейчас с Басты сняли запрет, судя по всему, потому, что закончился трехгодичный срок запрета от СБУ, установленный в 2017 году. Хотя, в принципе, речь нужно вести не об "отбытом сроке", а о том, что все претензии к рэперу были высосаны из пальца.

А самое главное – СБУ вообще следует пересмотреть весь список, чтобы исключить из него всех тех, кто находится под запретом по таким же причинам, как и Баста. И если он будет пересмотрен таким образом, то в этом списке почти никого не останется.

Европарламент признал оппозицию властью Белоруссии

Европарламент вчера провел заседание, посвященное восточноевропейским вопросам. В частности, он принял решение по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, инициировав введение санкций против всех фигурантов коррупционных расследований Навального. Кроме того, ЕП рекомендовал Евросоюзу усилить санкции против России и потребовать от нее изменения законодательства в части демократизации режима – в том числе отменить некоторые недавние правки в Конституцию. Правда, непонятно, кто возьмется заявить Владимиру Путину, что эти правки неправильные.

Но главным, конечно, было решение Европарламента по Белоруссии. Как и следовало ожидать, он признал нелегитимными выборы президента, на которых победил Александра Лукашенко. Кроме того, ЕП предложил ввести персональные санкции по отношению к тем, кого считает виновными в фальсификации выборов, включая Бацьку.

Однако самое удивительное решение евродепутатов – признать временным представителем белорусского народа Координационный совет оппозиции. От этого решения все законники мира попадут в ступор. ЕП мог признать Светлану Тихановскую президентом, что было бы сомнительно, но имело хоть какое-то основание – все-таки она участвовала в выборах и, по официальной версии, заняла второе место. Он мог бы, как это было в Украине, признать парламент и правительство. Но признать Координационный совет представителем белорусского народа (пусть даже временным) – означает оскорбить этот самый народ.

Упомянутый совет никто никогда не выбирал. Ни на честных выборах, ни на сфальсифицированных. Он просто сам себя составил и сам себя назначил высшим органом оппозиции. Штаб украинского Майдана 2014 года – и то имел больше легитимности, потому что его состав хотя бы одобрялся протестующими. А в Белоруссии не спросили даже протестующих, не говоря уже о всем народе, от имени которого теперь КС будет иметь дело с Евросоюзом.

После такого решения действительно остается только вспомнить слова Лукашенко о французских "желтых жилетах" и уточнить, когда же они станут представителями французского народа.