Известный британский художник Бэнкси, который создал новую картину в честь массовых беспорядков в США, проиграл в судебном споре за авторские права на собственную картину из-за своей анонимности.

Об этом сообщает Guardian.

Так, в 2014 году представляющая художника организация Pest Control Office (Офис по борьбе с вредителями) подала в ЕС заявку на торговую марку "Ярость (Метатель цветов)" (Flower Thrower), одноименную с известной картиной.

Однако в 2019 году производитель открыток Full Color Black решил оспорить это право через суд, так как Бэнкси никогда не называл собственного имени, а, значит, безымянный автор не может владеть брендом. Тогда художник решил пойти на принцип и открыл первый магазин с сувенирами собственного производства. В заведении под названием Gross Domestic Product ("Внутренний валовый продукт") появилось много противоречивых и даже скандальных товаров. Например, подобие зеркального шара для дискотек из выброшенных касок полиции. Несмотря на попытку доказать свое существование, комиссия управления интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) решила, что такие "оскорбительные и непрактичные товары" не идут в ровень с открытками и отказала художнику в праве на картину "Метатель цветов".

"Бэнкси предпочел сохранить анонимность и рисовать граффити на собственности других людей без их разрешения, а не писать их на холсте или на своей недвижимости. Его намерением было не использовать бренд как торговый знак для продажи товаров, а только обойти закон. Эти действия несовместимы с честными практиками", - указано в сообщении комиссии.

После такого неожиданного решения юрист Full Color Black Аарон Миллз отметил, что решение комиссии ставит под угрозу другие бренды Бэнкси.

Напомним, полиция Франции задержала шестерых человек, которые причастны к краже картины уличного художника Бэнкси в 2019 году.

Как сообщала "Страна", крысы от знаменитого Бэнкси появились на стенах одного из вагонов метро Лондона. Свою новую работу известный уличный художник посвятил пандемии коронавируса и показал ее на своей странице в Instagram.