Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков остро отреагировал на призыв президента Беларуси Александра Лукашенко к народам Украины, Литвы и Польши не дать развязаться войне.

Об этом глава МВД написал на своей странице в Facebook.

По его словам, Украина не вмешивается во внутренние дела других стран.

"Лукашенко похоже совсем свихнулся на своей власти и паранойи вокруг этого. Несет полную чушь. Тексты, вероятно, получил у Путина.

Но, если кто-то сходит с ума - не значит, что все должны действовать также! Мы думаем о Украине и желаем только мира и процветания Беларуси.

Украина не вмешивается во внутренние дела других стран. Народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств.

Так что - попейте водички, господин Лукашенко - успокойтесь. Украинцы - друзья белорусам - не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своём глазу.", - написал глава МВД.

Как сообщалось, ранее Лукашенко обратился к народам Украины, Литвы и Польши, призвав их "остановить своих политиков" и не дать развязаться войне.

Также мы писали, что Лукашенко усилил границы с Украиной и закрыл кордон с Литвой и Польшей.