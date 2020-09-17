В Австралии собираются впервые испытать на людях бионический глаз, который может вернуть зрение слепым.

Об этом сообщает Daily Mail.

Механизм бионического зрения Gennaris разработали в австралийском Университете Монаша. Вмонтированная в него камера передает сигналы с микропроцессор, затем они поступают прямо в мозг. Накануне эксперимент на овцах успешно завершился, поэтому ученые приняли решение начать испытания на людях.

Речь идет о восстановлении зрения у полностью слепых людей. Для этого им имплантируют бионический глаз.

Особенность Gennaris заключается в том, что механизм обходит дефекты зрительного нерва, которые и блокируют поступление картинки в мозг. То есть, видеть смогут люди, лишившиеся зрения по разным причинам.

"Наш дизайн создает визуальный узор из комбинаций до 172 световых пятен (фосфенов), которые предоставляют человеку информацию, позволяющую ориентироваться в помещении и на открытом воздухе, а также распознавать присутствие людей и предметов вокруг", - пояснили ученые.

Если эксперимент пройдет удачно, компания начнет серийное производство первых в мире бионических протезов глаз.

Напомним, Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что единая система по вопросам трансплантации заработает с 1 января следующего года.

Как сообщала "Страна", согласно итогам ежедневного брифинга министра здравоохранения Максима Степанова, чиновники презентовали план по достижению трансплантационной независимости Украины к 2023 году. Вместе с тем, были названы лидеры по количеству обнаруженных случаев заражения коронавирусом.