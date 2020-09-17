Бывший журналист программы "ТСН. Тиждень", которая выходит на телеканале "1+1", Алексей Бобровников, получил политическое убежище в Германии.

Об этом пишет "Детектор Медиа".

Алексей Бобровников проводил расследование о контрабанде и серии убийств в "серой зоне" на Донбассе.

Он попросил политическое убежище в конце мая 2020 года, после чего 7 августа и 7 сентября его допросили. Решение о предоставлении убежища журналисту приняли 7 сентября, а 11 сентября 2020 года оно вступило в силу.

"Мне пришло окончательное сообщение о присвоении мне статуса человека, находящегося под защитой немецкой власти; сообщение, которое назвало принятое решение "неоспоримым", - рассказал Алексей Бобровников.

По словам журналиста, он продолжит требовать от украинской власти расследовать серию убийств, которые началась 2 сентября 2015 в Луганской области.

"Я ждал несколько лет, все еще надеясь на правосудие в Украине. Давая новые и новые свидетельства о серии убийств, к которым причастны военнослужащие 92 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины и их заместители в украинских спецслужбах" - сообщил журналист.

За это время его как свидетеля допросили СБУ, военная прокуратура, прокуратура сил АТО и ГБР. В 2017 году Бобровников заявил, что выехал из Украины из-за угроз, поступавших в связи с его журналистским расследованием.

Ранее "Страна" рассказывала, что бывшему депутату Александру Онищенко так и не дали убежище в Германии.

Еще мы сообщали, что в целом около 40 тысяч украинцев получили временное убежище в России.