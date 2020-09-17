Президент республики Беларусь Александр Лукашенко, выступая на женском форуме "За Беларусь", открывшемся 17 сентября в культурно-спортивном комплексе "Минск-арена", заявил, что Беларусь в сотрудничестве с российским руководством усилит защиту Союзного государства.

Видеозапись отрывка его выступления с этим заявлением опубликовал Телеграм-канал "TUT.BY новости".

"Я вынужден в последние дни вместе с президентом России и министром обороны отстроить общую защиту Союзного государства", - сказал Лукашенко.

Между тем, как писала "Страна", 14 сентября начались совместные учения военных Российской Федерации и Беларуси "Славянское братство".

А 16 сентября Минск посетил министр обороны России Сергей Шойгу. На встрече Лукашенко рассказал гостю из Москвы, что попросил у РФ оружие.