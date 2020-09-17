Народный депутат Александр Юрченко, которого подозревают в получении неправомерной выгоды, должен сложить депутатские полномочия. Такое мнение высказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала Zik.

"Я думаю, что человек должен был иметь стержень и сделать то, что должен был сделать, возможно, и написать заявление о сложении депутатских полномочий, чтобы потом никто никого не обвинял, что есть какое-то давление", - сказал Разумков и добавил, что это "был бы мужской поступок".

Также спикер высказал сожаление, что поведение Юрченко бросает тень на весь парламент, и на всю власть.

Как рассказывала "Страна", Юрченко подозревают во взятке за лоббирование законопроекта о бытовых отходах.

Мы подробно описывали, что вообще известно об очередном "зашкварившемся" "слуге народа".

Также мы писали, что Юрченко допросили по делу о взятке и вручили ходатайство о заключении под стражу.