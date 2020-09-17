Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК) составило протокол об административном нарушении в отношении начальника международного управления Офиса генерального прокурора Дмитрия Литкевича, который несвоевременно подал декларацию о доходах за 2019 год без уважительных причин. Сегодня он был направлен в суд.

Об этом сообщают источники "Страны" в НАПК.

В протоколе говорится, что Литкевич нарушил требования ч 1 ст 45 Закона "О предотвращении коррупции".

Ранее мы писали, что начальник международного управления Офиса генерального прокурора Дмитрий Литкевич не подал декларацию о доходах за 2019 год.

В мае 2020 года юрист Андрей Портнов заявил, что Дмитрий Литкевич был назначен начальником международного управления Офиса генерального прокурора, при том, что его отец Александр Литкевич на тот момент, по данным Интерпола, находится в международном розыске по делу об отмывании денег в Украине.