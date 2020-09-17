Жалобы на сбои в соцсети Instagram поступают от пользователей из ряда стран. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что сбой в работе соцсети произошел в четверг около 20:03 по Кивеу. О проблемах сигнализируют пользователи из России, США, Перу, Италии и других стран.

По данным Downdetector, большинство пользователей (73%) жалуются на проблемы со входом в соцсеть, 22% - с загрузкой новостной ленты, 4% - на работу веб-сайта.

Также на проблемы жалуются и пользователи Facebook. У 51% пожаловавшихся пользователей экран показывал затемнение, 27% испытывали сложности с новостной лентой и 21% - не могли авторизироваться. Жалобы поступали из США, Мексики, Европы.

Ранее "Страна" писала о том, что Минкульт анонсировал новые меры к "Вконтакте" из-за возобновления работы соцсети в Украине.

Также мы сообщали, что белорусская оппозиционерка Тихановская завела официальную страницу в Instagram, где назвалась президент Света.