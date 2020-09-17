В Песочине Харьковской области двое подростков решили сбежать из дома после того, как прогуляли школу и устыдились своего проступка.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

"13-летние ребята объяснили, что им было стыдно перед родителями за то, что они пропустили занятия в школе, поэтому они решили гулять всю ночь. 16 сентября в 16:15 в Люботинское отделение полиции поступило сообщение от жительницы поселка городского типа Песочин. Женщина заявила, что на связь не выходит ее 13-летний сын, который 15 сентября после школы пошел гулять со своим другом сверстником", - указано в сообщении.

Около 20:30 сын заявительницы позвонил своей сестре с просьбой предупредить мать, что с ним все хорошо, но домой он не вернется. Мобильные телефоны оба мальчика оставили дома. На поиски детей был направлен весь личный состав Люботинского отделения полиции.

Вечером 16 сентября полицейские нашли пропавших в поселке Подворки. Ребята объяснили, что им было стыдно перед родителями за то, что они прогуляли школу и потому решили гулять всю ночь. Подростков правоохранители вернули домой и провели с ними профилактическую беседу.

Напомним, в Вознесенске Николаевской области из приюта сбежали четверо детей возрастом от 9 до 12 лет. Полицейские обнаружили их возле автозаправки на окраине города.

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