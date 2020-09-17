Украинский журналист Дмитрий Василец прокомментировал "Стране" поджог дома своих родителей в Черкасской области.

По его словам, власть не спешит с возмущениями и озабоченностями по поводу пожара, как она это делала после ЧП в доме председателя правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина. Более того, правоохранители даже не возбудили уголовного дела.

"Нет реакции ни от Офиса президента, ни от посольства США. Мне даже интересно было, а будет ли реакция. Я помню аналогичную историю с домом активиста Виталия Шабунина. Реакции от полиции нет. Сказали, что есть бумага от пожарников и этого им хватит. В этом плане сложно. Тем более, родители находятся в полушоковом состоянии. Будем принимать решение с адвокатом по поводу того, что полиция не возбудила уголовное дело, будем требовать, чтобы его возбудили", - сказал журналист.

Он добавил, что в деле с пожаром есть нестыковки.

"Свет горел без каких-либо перепадов. Когда полдома водой залили, тогда только свет отключили пожарники. Никакую экспертизу не проводили. Дом пока тушили, уже написали, что это было короткое замыкание. Это тоже одна из причин, почему не очень верится в официальную историю. Я понимаю, что даже если дело занесут в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований Украины - Ред.), то вероятность того, что его будут расследовать, стремится к нулю. Родители, слава Богу, нормально. Сейчас куча других проблем: что дальше с этим домом делать, надо ли его восстанавливать, есть ли в этом смысл", - поделился заботами Василец.

Ранее "Страна" рассказывала об обстоятельствах пожара и публиковала фото с места происшествия.

Мы также сообщали, что Владимир Зеленский, обеспокоенный пожаром в доме Шабунина, написал большой пост.