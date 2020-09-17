По состоянию на 17 сентября Киев и 19 регионов Украины не готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По сравнению с прежними показателями, расположение регионов в таблице МОЗ не изменилось. Если данные будут повторяться несколько дней подряд, комиссия может перенести неблагополучные районы в зону с более жестким карантином. Всего к ослаблению ограничений не готовы:

Киев

Винницкая область

Волынская область

Житомирская область

Закарпатская область

Запорожская область

Ивано-Франковская область

Киевская область

Луганская область

Львовская область

Николаевская область

Одесская область

Ровенская область

Сумская область

Тернопольская область

Харьковская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черновицкая область

Черниговская область

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании 16 сентября резко поменял правила введения карантина. Теперь порог заболеваемости, при достижении которого регион попадает в "красную" коронавирусную зону, увеличен более чем вдвое.

Как сообщала "Страна", Кабинет министров Украины вместе с изменениями относительно "красной" зоны карантина внес правки и в оранжевую. Правительство разрешило работать общественному транспорту при условии заполненности не более 50% посадочных мест. Кроме того разрешена деятельность кинотеатров и театров. Им можно работать с условием заполненности их наполовину.