Какие регионы не готовы к ослаблению карантина. Фото: flickr.com

По состоянию на 17 сентября Киев и 19 регионов Украины не готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом. 

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По сравнению с прежними показателями, расположение регионов в таблице МОЗ не изменилось. Если данные будут повторяться несколько дней подряд, комиссия может перенести неблагополучные районы в зону с более жестким карантином. Всего к ослаблению ограничений не готовы: 

  • Киев
  • Винницкая область
  • Волынская область
  • Житомирская область
  • Закарпатская область
  • Запорожская область
  • Ивано-Франковская область
  • Киевская область
  • Луганская область
  • Львовская область
  • Николаевская область
  • Одесская область
  • Ровенская область
  • Сумская область
  • Тернопольская область
  • Харьковская область
  • Хмельницкая область
  • Черкасская область
  • Черновицкая область
  • Черниговская область 

Какие регионы не готовы к ослаблению карантина

Какие регионы не готовы к ослаблению карантина

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании 16 сентября резко поменял правила введения карантина. Теперь порог заболеваемости, при достижении которого регион попадает в "красную" коронавирусную зону, увеличен более чем вдвое

Как сообщала "Страна", Кабинет министров Украины вместе с изменениями относительно "красной" зоны карантина внес правки и в оранжевую. Правительство разрешило работать общественному транспорту при условии заполненности не более 50% посадочных мест. Кроме того разрешена деятельность кинотеатров и театров. Им можно работать с условием заполненности их наполовину.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться