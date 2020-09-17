Таблица готовности областей Украины к ослаблению карантина по состоянию на 17 сентября
По состоянию на 17 сентября Киев и 19 регионов Украины не готовы к ослаблению карантина из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
По сравнению с прежними показателями, расположение регионов в таблице МОЗ не изменилось. Если данные будут повторяться несколько дней подряд, комиссия может перенести неблагополучные районы в зону с более жестким карантином. Всего к ослаблению ограничений не готовы:
- Киев
- Винницкая область
- Волынская область
- Житомирская область
- Закарпатская область
- Запорожская область
- Ивано-Франковская область
- Киевская область
- Луганская область
- Львовская область
- Николаевская область
- Одесская область
- Ровенская область
- Сумская область
- Тернопольская область
- Харьковская область
- Хмельницкая область
- Черкасская область
- Черновицкая область
- Черниговская область
Напомним, Кабинет министров Украины на заседании 16 сентября резко поменял правила введения карантина. Теперь порог заболеваемости, при достижении которого регион попадает в "красную" коронавирусную зону, увеличен более чем вдвое.
Как сообщала "Страна", Кабинет министров Украины вместе с изменениями относительно "красной" зоны карантина внес правки и в оранжевую. Правительство разрешило работать общественному транспорту при условии заполненности не более 50% посадочных мест. Кроме того разрешена деятельность кинотеатров и театров. Им можно работать с условием заполненности их наполовину.