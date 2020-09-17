Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал встречу в Киеве глав МИД Люблинского треугольника - Украины, Польши и Литвы.

Об этом сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

В четверг, 17 сентября, состоялась первая встреча в формате видеоконференции национальных координаторов Люблинского треугольника - заместителей глав МИД Василия Боднара (Украина), Марцина Пшидача (Польша) и Далюса Чекуолиса (Литва). Стороны обсудили подготовку встречи глав ведомств.

Национальные координаторы также определили основные направления и принципы работы Люблинского треугольника, согласились обеспечивать постоянное взаимодействие на разных уровнях и наметили планы взаимодействия на ближайшую перспективу.

Одной из основных задач они назвали координацию действий трех государств по противодействию актуальным вызовам и угрозам общей безопасности. Среди приоритетных тем в сотрудничестве - совместное противодействие гибридным угрозам со стороны России, в частности в борьбе с дезинформацией. Отдельно стороны отметили важность сохранения тесного сотрудничества в рамках международных организаций.

Заместители министров договорились также начать трехсторонние тематические консультации на уровне директоров департаментов МИД трех стран.

Важное внимание консультаций координаторы уделили ситуации в Беларуси и других странах региона.

Боднар пригласил Польшу и Литву к активному сотрудничеству в рамках Крымской платформы, целью которой является деоккупация Крыма.

Как писала "Страна", Люблинский треугольник был создан министрами иностранных дел Украины, Польши и Литвы в июле этого года.

Мы разбирались, с какой целью это было сделано.