Обвинение в непредумышленном убийстве предъявлено водителю самоуправляемого такси, насмерть сбившего пешехода в американском штате Аризона в 2018 году. По данным следствия, 46-летняя Рафаэла Васкес, сидевшая за рулем, смотрела серию шоу "Голос" на своем смартфоне в момент, когда машина сбила 49-летнюю Элейн Герцберг, которая катила свой велосипед через дорогу в Темпи, пригороде Финикса.

Об этом пишет ВВС.

Водитель за мгновение до ДТП смотрел шоу в смртфоне. Фото: полиция Темпи

Специалисты Национального совета США по безопасности на транспорте пришли к выводу, что авария произошло по вине человека. В момент столкновения машина двигалась со скоростью 39 миль в час (63 км/ч). В полицейском отчете утверждается, что аварии можно было бы избежать, если бы водитель следила за дорогой.

Американский совет безопасности на транспорте пришел к аналогичному выводу - авария произошла из-за того, что человек за рулем отвлекся на смартфон - и смотрел на него 34% времени поездки.

При этом Васкес не признает себя виновной. До вынесения вердикта она остается на свободе с электронным браслетом слежения.

Авария в Темпи стала первым в истории смертельным ДТП с участием самоуправляемого автомобиля.

После трагедии Uber свернула эксперимент. И хотя Uber избежала уголовной ответственности, совет безопасности на транспорте посчитал, что корпорация не просчитала риски и не осуществляла должного надзора за экспериментальными поездками. Эти ошибки стали одними из причин трагедии.

Кроме того, бортовой компьютер автомобиля, за рулем которого находилась Васкес, не среагировал на пешехода должным образом, говорится в докладе. Он должен был опознать неизбежность столкновения, однако этого не произошло.

Ранее "Страна" писала о том, что продюсер "Квартала 95" врезался в такси и скрылся с места аварии.

Также мы сообщали, что 14 лет в тюрьме проведут братья, которые убили таксиста, чтобы не платить за поездку из Львова в Киев.