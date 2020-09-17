На вчерашнем заседании Трехсторонней контактной группы стороны сделали огромный шаг назад от перемирия, которое длится на Донбассе уже полтора месяца.

В протоколе №13 ТКГ говорится, что Украина вышла из мер по прекращению огня, которые определяли механизм перемирия.

Однако после отказа Киева провести инспекцию в Шумах (такая опция в "Меры" была заложена), стороны сочли, что Украина дезавуировала договоренности. И теперь их надо перезаключать заново.

"Страна" разбиралась в этой ситуации.

Как порвали договоренности о перемирии

В распоряжении "Страны" оказался протокол заседания Минской контактной группы от 16 сентября.

Это заседание интересно тем, что оно состоялось после Берлинской встречи Андрея Ермака и Дмитрия Козака, где стороны не смогли договориться практически ни о чем. Даже не согласовали заявлений, которые усиливают режим прекращения огня.

"Страна" детально рассказывала об этом в материале "Один пункт из восьми. Что на самом деле согласовал Ермак в Берлине по Донбассу".

Последняя встреча Трехсторонней контактной группы усугубила эту ситуацию.

В документе принимается к сведению информация "ДНР" и "ЛНР" о нарушениях режима перемирия со стороны Украины. Речь об открытии снайперского огня, из-за чего погиб один из сепаратистов, а также оборудовании позиций ВСУ под Шумами, которые приблизились к позициям "ДНР".

В связи с чем Донецк предложил провести еще одну инспекцию в Шумах вместо той, которая сорвалась на прошлой неделе. Однако Украина в этом отказала. Но главное прописано в пункте 2.1.9 протокола: "выход Украины из согласованных договоренностей о выполнении "Мер" от 22 июля 2020 года".

Тут нужно объяснить следующую вещь. Дело в том, что требование инспекции под Шумами исходит из указанных выше мер по перемирию, которые подписала Украина в июле. Это одна из причин, по которой Киев сначала на эту инспекцию согласился.

Теперь Украина своим отказом соблюдать подписанные договоренности из них официально вышла. И на следующем заседании подгруппы по безопасности стороны решили обсудить новые меры по усилению режима прекращения огня.

В сухом остатке мы имеем ситуацию, при которой меры по прекращению огня де-юре уже недействительны.

Отметим, что вряд ли Украина лично заявила, что выходит из условий перемирия. Скорее всего, так истолковали партнеры по ТКГ отказ Киева следовать "Мерам" в части инспекции.

Это подтверждается и вчерашним заявлением "ДНР".

"Украина отказалась от задействования согласованного 22 июля в рамках мер по усилению режима прекращения огня координационного механизма реагирования на нарушения. Тем самым все дополнительные меры были разрушены украинской стороной", - заявили в "МИД республики".

"Сожалеем о позиции украинской стороны, из-за которой весь пакет мер придется согласовывать заново", - говорится в заявлении.

Два сигнала от Москвы

По остальным важным вопросам прогресс, судя по протоколу, возможен лишь после того, как Рада изменит противоречащее Минским соглашениям постановление о местных выборах - где указано, что выборы в регионе пройдут лишь после того, как Украине вернут границу.

Это неизменное требование России, без которого она отказывается проводить обмен пленными и реализовывать другие подвижки. Включая проведение новой нормандской встречи на уровне глав государств.

Однако решать проблему у Зеленского не торопятся. Сегодня отменили заседание фракции "Слуга народа", где этот вопрос должен был обсуждаться - сославшись на болезнь вице-премьера Резникова.

И пока есть большие сомнения, что Рада вообще сможет пробиться через протесты националистов и правой оппозиции, чтобы поменять постановление.

А без этого шансов о чем-то еще договориться с Москвой мало.

Оттуда сегодня пришло сразу два сигнала о том, что до выборов встречи лидеров Нормандской четверки не будет. И вообще о скептицизме российского руководства относительно Зеленского.

Сначала об этом в несколько абстрактных фразах заявил Песков - мол, встреча может быть в принципе в обозримом будущем, но для этого много чего нужно сделать.

А ближе к вечеру появилось заявление Лаврова, который довольно жестко раскритиковал Зеленского и сказал, что при таком президенте Украины Минские соглашения вряд ли будут выполнены.

"То есть в России дают понять, что помогать с пиаром Зеленскому перед выборами не намерены. Только если он начнёт выполнять политическую часть. Во что, судя по всему, в Кремле не особо уже и верят", - анализирует телеграм-канал "Политика Страны".