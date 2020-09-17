Разработчик отравляющего вещества "Новичок" Леонид Ринк прокомментировал сообщение сторонников Алексея Навального о том, что в гостинице Томска якобы нашли бутылку со следами яда.

Слова химика приводит радио Sputnik.

Напомним, в официальном аккаунте оппозиционера появилось заявление о том, что якобы яд был обнаружен на бутылках из отельного номера. А после госпитализации Навального силовики провели целую спецоперацию по изъятию вещдоков из номера.

По мнению Ринка, если бы отраву нанесли на бутылку, это привело бы к смерти не только оппозиционера, но и всех, кто трогал емкость. Кроме того, ученый считает, что бутылка воды, с помощью которой якобы отравили политика, может быть вовсе не из Томска - ее происхождение неизвестно.

Ринк также вспомнил о подозрительной спутнице Навального Марии Певчих. Он считает, что следует проверить научные учреждения, где, по данным СМИ, якобы работал отец Певчих.

Между тем бутылки с водой из номера, в котором останавливался в Томске Навальный, отвезли в Берлин немецким спасательным боротом. Об этом рассказал изданию Bild основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил (именно он организовал перевозку самого оппозиционера в Германию). По его словам, просьба об этом поступила от шефа штаба Навального.

"Бутылки с водой, о которых сейчас идет речь, были перевезены немецким спасательным бортом. Шеф штаба Навального попросил меня убедиться, что бутылки будут перевезены, хотя в них все еще была жидкость. Команда сделала это возможным", - заявил Бизил.

Что касается администрации томского Xander Hotel, где снимал номер Навальный, не стал комментировать данные о "Новичке" на бутылках.

Ранее "Страна" рассказывала, кто такая Мария Певчих и какова ее возможная роль в истории с отравлением.

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