Посольство Украины в Черногории призывает украинцев воздержаться от авиаперелетов с пересадкой в странах Европы, а использовать прямые рейсы. Такая просьба прозвучала в связи с частыми случаями недопуска украинцев на транзитные рейсы. Об этом сообщает телеграм-канал посольства.

"В связи с участившимися случаями отказа представителей авиакомпаний в допуске граждан Украины на рейсы транзитом через европейские страны в Украину (особенно это касается Wizz Air на направлении Подгорица-Мюнхен), просим воздержаться от планирования маршрутов с транзитом через страны Европы и использовать прямые перелеты", - говорится в сообщении.

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