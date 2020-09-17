Коронавирус выявили у четырех хасидов, которые расчитывают попасть в Украину со стороны Беларуси через пункт пропуска Новые Ярыловичи под Черниговом. Об этом заявил глава черниговской областной организации общества Красного Креста Оксана Мудрая, со ссылкой на белорусский Красный крест, передает Общественное.

Уточняется, что больные хасиды отказались от госпитализации в белорусской больнице и находятся на границе Украины с Беларусью.

В ночь с 16 на 17 сентября Оксана Мудрая вместе с представителями Национального комитета Красного креста и отряда быстрого реагирования, одетые в защитные костюмы, передали хасидам через белорусских коллег 60 пакетов средств гигиены, 60 теплых одеял и 60 литров воды. По ее словам, именно в такого количестве нуждались хасиды.

Также хасидам передали 4000 пакетов специальной еды от еврейской общины Умани. По словам Оксаны Мудрой, получив пищу, паломники пели и танцевали, при получении передачи и поблагодарили за помощь.

Ранее "Страна" писала о том, что Украина отказалась впускать в страну хасидов, Израиль решение поддержал.

Также мы сообщали, что Израиль призвал застрявших в Беларуси паломников-хасидов вернуться на родину.