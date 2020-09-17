Препарат для лечения коронавируса COVID-19 "Арепливир" в домашних условиях поступит в аптеки в России в понедельник, 21 сентября. Он станет первым из двух лекарств, которые получили разрешение Минздрава России.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на председателя совета директоров фармкомпании-разработчика "Промомед" Петра Белого.



"Препарат "Арепливир" стал доступен для продажи в аптеках. С понедельника препарат будет в аптеках в большинстве регионов, в том числе в интернет-аптеках", - сказал он.

Это лекарство было разработано на базе "Биохимика" (Саранск). Второй разработанный в России препарат против коронавируса COVID-19 также можно будет купить в аптеках. Его название не сообщается.

Как сообщала "Страна", в Украине новый антирекорд по Covid-19, за сутки коронавирусом заразились 3 584 человека.

Также стало известно, что Юлия Тимошенко, Елена Кравец и Ольга Фреймут начали выздоравливать.