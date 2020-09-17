Президент республики Беларусь Александр Лукашенко, выступая на женском форуме "За Беларусь", который проходит 17 сентября в минском культурно-спортивном комплексе "Минск-арена", заявил, что вынужден закрыть границу Польшей и ЛИтвой и усилить - с Украиной.

Слова главы соседнего государства цитирует ТАСС.

"Мы вынуждены отвести войска с улиц. Как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с Западом, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", - сказал Лукашенко.

Кроме того, по словам президента, власти отстраивают общую защиту Союзного государства вместе с Россией.

Лукашенко также обратился к народам Литвы, Польши и Украины с призывом остановить своих политиков и не дать развязаться войне.

Как сообщала "Страна", в среду Бацька назвал Украину форпостом для политических провокаций в Беларуси.

А днем ранее мы писали о том, что Верховная Рада приняла недружественное постановление по отношению к Лукашенко в связи с ситуацией Белаурси.