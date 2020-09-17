На территории военного полигона в селе Девички под Киевом в четверг днем вспыхнул пожар. К тушению привлечено 120 военнослужащих, а жителей военного городка просят соблюдать спокойствие и оставаться дома. Об этом сообщется на странице Сухопутных войска ВСУ в соцсети.

"17 сентября на территории военного полигона в Девичках возник пожар. Лес начал гореть около 14:00. В место возгорания сразу выехал дежурный пожарный расчет военной части А2399", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас к тушению привлечены военнослужащие воинской части А2399, ГСЧС, Национальной гвардии и лесники.

"Всего в ликвидации распространения огня на территории полигона привлечено 120 военнослужащих и три единицы пожарной техники", - говорится в сообщении.

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