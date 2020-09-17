В четверг, 17 сентября, журналист Дмитрий Василец, сообщил, что во врем пожара сгорел дом его родителей в Черкасской области.

Василец - это политзаключенный времен Порошенко, который по сфабрикованным обвинениям был брошен в тюрьму. Позже его суд выпустил на свободу, а дело развалилось.

По официальной версии причиной пожара послужило короткой замыкание, но журналист сомневается в этом. Он заявил, что ждет расследования и реакции Офиса президента.

Пожар у родителей Васильца

17 сентября журналист Дмитрий Василец сообщил, что в доме его родителей произошел пожар. Судя по фото дом, который находится в 200 км от Киева, сгорел почти полностью. Пострадавших нет. Его матери удалось ползком выбраться из кухни, где она закручивала консервацию.

Дом родителей журналиста после пожара. Фото: facebook.com

По официальной версии, пожар возник из-за короткого замыкания, но журналист сомневается в этом. По его словам, в доме была новая проводка, а соседи видели "евробляху", которая быстро уезжала из села.

"Специально для аваковских экспертов: проводка в доме была вся новая, во время когда все горело на кухне где находилась мать горел свет, газ к дому не подключен. Пока дом еще горел, а пожарники его тушили, соответствующие службы уже составили акт что "все произошло из за короткого замыкания". Через пару часов дом потушили и "службы" уехали. Некоторые соседи утверждают, что примерно во время возгорания видели "евробляху", быстро уезжающую из села (машин в селе там не много)", - написал Василец в Facebook.

Журналист добавил, что написал о пожаре, поскольку рассчитывает добиться расследования инцидента.

"Вдруг на поджог отреагирует Офис президента Украины и Посольство США в Украине, тогда есть шанс на расследование. Понятное дело, я никогда гранты не получал, не работал на всякие "неправительственные организации", но, а вдруг нет двойных стандартов в отношении к журналистам и общественным деятелям в Украине?" - написал Василец.

Власти не отреагировали

Реакции на заявление Васильца не последовало. Хотя в похожих случаях комментировал ситуацию даже Офис президента (например, когда горел дом антикоррупционного активиста Шабунина).

"Ну и подождем до завтра, может в офисе президента и в посольстве США сильно заняты, и им нужно время для реакции. А после может и начнут расследовать поджог, надежда как говорится "умирает последней" - написал на это журналист.

"Нет реакции ни от Офиса президента, ни от посольства США. Мне даже интересно было, а будет ли реакция. Я помню аналогичную историю с домом активиста Виталия Шабунина. Реакции от полиции нет. Сказали, что есть бумага от пожарников и этого им хватит. В этом плане сложно. Тем более, родители находятся в полушоковом состоянии. Будем принимать решение с адвокатом по поводу того, что полиция не возбудила уголовное дело, будем требовать, чтобы его возбудили.

Есть нестыковки. Свет горел без каких-либо перепадов. Когда полдома водой залили, тогда только свет отключили пожарники. Никакую экспертизу не проводили. Дом пока тушили, уже написали, что это было короткое замыкание. Это тоже одна из причин, почему не очень верится в официальную историю. Я живу в Украине, поэтому даже если дело занесут в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований Украины - Ред.), то вероятность того, что его будут расследовать стремится к нулю. Родители, Слава Богу, нормально. Сейчас куча других проблем. Что дальше с этим домом делать, надо ли его восстанавливать, есть ли в этом смысл", - заявил Василец "Стране".

Кто такой Дмитрий Василец

Дмитрий Василец работал на "17 канале", являлся спикером общественного движения "Медиалюстрация".

Во времена президентства Порошенко он провел два года в СИЗО по сфальсифицированному делу. В ноябре 2015 года его арестовали по подозрению в содействии в технической настройке YouTube-канала "Новороссия ТВ". Поводом стала его служебная командировка в июле 2014 года в Донецк.

Василец и его коллега Евгений Тимонин получили по 9 лет тюрьмы, однако в итоге апелляционный суд признал обвинения неправомерными, а самих журналистов выпустил на свободу.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский быстро отреагировал на поджог дома главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, который произошел в ночь на 23 июля. Он сказал, что это событие его взволновало и расстроило.

"Родительский дом активиста Виталия Шабунина, который был цинично подожжен, - явный признак того, что наше общество не может прийти в себя после многочисленных трагедий и социальных потрясений. Не может отказаться от нецивилизованных форм выяснения отношений. Не может перестать играть в демонстративное насилие", - сказал президент.

Обеспокоенность по поводу давления на активистов в день пожара в доме Шабунина выразило посольство США.

Ничего подобного в отношении Васильца сказано не было. Что показывает двойные стандарты власти, которая делит активистов и журналистов на "правильных" и "неправильных".