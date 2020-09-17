В Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного подо Львовом 17 сентября состоялось официальное открытие украинско-американских командно-штабных учений "Rapid Trident 2020", на днях анонсированных Министерством обороны. В церемонии открытия принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

На Яворовском полигоне (еще одно название центра) также присутствовали руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран, главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сирский, начальник Национальной академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного генерал-лейтенант Павел Ткачук.

Флаг Украины поднял главный сержант одного из подразделений отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, кавалер ордена "За мужество" III степени Виталий Гарниш. Флаг США поднимал капрал Джейкоб Берген из Национальной гвардии штата Иллинойс.

Соруководители учений от украинской и американской сторон - полковник Дмитрий Красильников и полковник Майкл Хансен - совершили обход подразделений стран-участниц и поздравили военных с началом учений.

Как сказал Таран, военные маневры "Rapid Trident 2020" проходят в рамках национальной программы Украина - НАТО и являются продолжением имплементации комплекса мер оборонной реформы в Украине.

"Учения "Rapid Trident" направлены на обучение украинских военнослужащих разных воинских специальностей по стандартам НАТО с помощью иностранных инструкторов из США, Канады, Великобритании, Литвы и Польши. Они проходят с учетом деятельности "Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина" (JMTG-U) и призваны улучшить взаимодействие между вооруженными силами США, Украины и НАТО, а также стран - участниц программы "Партнерство ради мира", - отметил министр.

В этом году в военных маневрах примут участие более 4000 военнослужащих из девяти стран мира: Украины, США, Великобритании, Литвы, Германии, Дании, Канады, Польши и Румынии. Украинские группировки, задействованные в учениях, представлены военнослужащими одной из мотопехотных бригад оперативного командования "Юг" сухопутных войск ВСУ, военнослужащими сил специальных операций и другими. Из гражданских специалистов в учениях задействованы представители Международного комитета Красного Креста.

Учения предусматривают командно-штабную и полевую фазы. Руководство и офицеры штаба многонациональных подразделений будут тренироваться в общем планировании и проведении операций. Личный состав подразделений - отрабатывать тактические элементы в условиях гибридной вооруженной агрессии. Учения продлятся две недели на разных участках Яворовского полигона.

В прошлом году "Страна" публиковала фото и видео с учений "Rapid Trident-2019".

Мы также писали, что 14 сентября стартовали военные учения России и Беларуси под названием "Славянское братство".