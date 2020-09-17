В четверг, 17 сентября, состоялось заседание комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. На нем была озвучена инициатива по поводу изменения порядка регистрации заявлений в Едином реестре досудебных расследований.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны".

Как пишет канал, на комитете первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков заявил, что ГБР будет инициировать изменения в Уголовно-процессуальный кодекс относительно открытия уголовных производств (это статья 214).

Речь идет о том, чтобы не все поступающие заявления в обязательном порядке регистрировали в ЕРДР, как это происходит сейчас. Скорее всего, в упомянутую статью добавят фразу "при наличии оснований". То есть будет проводиться некая доследственная проверка, по итогу которой и будут решать: открывать уголовное производство или нет.

Ранее "Страна" сообщала, что 17 сентября парламент одобрил криминализацию военных преступлений на Донбассе.

Мы также писали, что Рада приняла закон "О разведке" и усилила влияние Зеленского на спецслужбу.