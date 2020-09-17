В Москве бушует непогода - порывистый ветер валит деревья, а всего за несколько часов выпала почти треть месячной нормы осадков. В Подмосковье в результате непогоды пострадали три человека.

Об этом в четверг, 17 сентября, информирует РИА Новости со ссылкой на администрацию российской столицы.

"В отдельных районах столицы за два часа выпала почти треть месячной нормы осадков: их наибольшее количество зафиксировано в Центральном районе... Локальные скопления воды, образовавшиеся из-за интенсивного выпадения осадков, оперативно устраняются", - сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы в четверг.

По прогнозу синоптиков, непогода сохранится в Москве и Подмосковье до конца суток, при этом ветер усилится до 21-26 метров в секунду.

"По поводу сегодняшней грозы и ветра я бы тоже хотел акцентировать, потому что буквально час тому назад пришла дополнительная сводка штормового предупреждения, что ветер может усилиться до 26 метров в секунду. Это очень серьезная история. Поэтому я бы рекомендовал всем, кто только может, не выходить из дома, присмотреть за детьми, чтобы они вернулись домой. Ни в коем случае не находиться под деревьями в парках, скверах, не сидеть на летних верандах", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Также очевидцы из московского Бирюлево поделились видео, на котором ветер сорвал металлическую конструкцию и отбросил ее в припаркованные рядом автомобили.

Тем временем в Подмосковье при падении деревьев из-за сильного ветра пострадали три человека. Они доставлены в центральные районные больницы. К 18:00 ветер повалил 19 деревьев в десяти городских округах Московской области. Кроме того из-за непогоды было повреждено 7 легковых автомобилей и одна автобусная остановка.

Кроме того, жители подмосковной Балашихи могли наблюдать, как автодороги из-за сильных осадков превратились в реки, из-за чего машины вынуждены были "плыть" по наводненным улицам.

Напомним, недавно сильный ураган разбушевался в турецкой провинции Анкара. Перед этим в регионе пронеслась песчаная буря, которая погрузила улицы в полумрак.

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