Гендиректор АО "Укрпошта" Игорь Смелянский разработал методику безостановочной работы в период пандемии Covid-19, заменяя заболевших сотрудников ранее отправленными в принудительный отпуск 20% штата.

"Поскольку никто не знал, как с этим работать - я разработал свою методику. Я принудительно отправляю 20% работников из каждого подразделения в отпуск. И таким образом, когда кто-то заболевает в отделении - мы отправляем людей на тесты и на карантин, если это нужно, дезинфицирцем отделение и выводим людей из отпуска, чтобы они работали. И так по всем объектам", - заявил генеральный директор АО Игорь Смелянский, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, за время карантина компания разу не нарушила график доставки пенсий и даже увеличила показатели работы.

"Укрпошта" доставляет пенсии 4 млн пенсионеров, а это группа риска. У нас работает 65 тысяч работников. Буквально перед нашей беседой еще одно отделение отчиталось о заболевшем клиенте и потенциально - сотрудниках", - отметил гендиректор "Укрпошты".

По его словам, даже с резервом в 20% штата очень сложно настроить работу 35 объектов сортировки и 12 тысяч отделений - иногда приходится отправлять дополнительные передвижные отделения, одевать сотрудников в спецкостюмы и т.п.

Ранее "Страна" писала о том, что в МОЗ объяснили новые правила ужесточения карантина в регионах Украины.

Также мы сообщали, как на Ровенской АЭС заставляют соблюдать карантинные ограничения.