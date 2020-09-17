Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров пессимистично настроен по поводу выполнения украинской стороной Минских соглашений. Он не рассчитывают на прогресс в мирном процессе при президенте Владимире Зеленском.

Об этом глава МИД заявил в интервью Тине Канделаки для проекта "Специальный гость" на телеканале RTVI.

"Я не думаю, что при нынешнем украинском правительстве, как и при предыдущем президенте, будет какой-либо прогресс в выполнении Минских соглашений. Хотя бы потому, что об этом публично говорит сам президент Зеленский, вице-премьер Резников, который отвечает за работу в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине. Также об этом говорит министр иностранных дел Украины Кулеба", - сказал Лавров.

По словам министра, украинские власти заявляют, что Минские соглашения нужны и их нельзя разрывать, потому что "на этих соглашениях и на обвинении России в их невыполнении зиждется политика Евросоюза и США по продолжению санкций против Российской Федерации".

"Тем не менее, такое извращенное понимание сути Минских соглашений, вернее попытка свалить всё на Россию, хотя Россия там ни разу не упомянута, глубоко проникло в сознание наших европейских коллег, включая Францию и Германию, которые, будучи соавторами Минских соглашений вместе с нами, украинцами и Донбассом, не могут не понимать, что украинцы просто искажают свои обязанности, пытаются от них отойти и навязать другое прочтение Минских соглашений", - отметил дипломат.

Он добавил, что при этом Киев еще и заговорил о необходимости пересмотра договоренностей.

"Но даже и в этом случае звучат заявления из уст перечисленных мной товарищей, а также бывшего президента Украины Кравчука, который сейчас возглавляет украинскую делегацию в Контактной группе в рамках Минского процесса, о том, что Минские соглашения в таком виде невыполнимы, их надо переделать, поставить с ног на голову и для начала отдать Донбасс под контроль украинского правительства и армии, а уже потом думать, какие реформы на этой территории Украины можно будет проводить", - сказал министр.

Фрагмент о Минских соглашениях смотрите с 23:12

В последнее время Москва все чаще обвиняет Киев в невыполнении договоренностей и обещаний. Так, летом в России заявили, что Украина пересмотрела свой же план по обмену пленными.

А вчера Борис Грызлов сообщил, что Киев во второй раз отказался от совместной инспекции на Донбассе, на которую раньше согласился.