Верховная Рада приняла постановление об определении своих представителей в состав комиссии, которая будет выбирать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, что вызвало критику у западных структур.

В Офисе президента заявили, что принятие прошло по строгой процедуре и после оживленной парламентской дискуссии. Также у Зеленского приняли к сведению критику, сопровождавшую это решение парламента.

Официальный комментарий по поводу этого события опубликован на сайте главы государства.

"Считаем безоговорочным, что независимость является ключевой предпосылкой эффективности антикоррупционной инфраструктуры Украины. Для обеспечения такой независимости, а следовательно, и институциональной способности Национального антикоррупционного бюро Украины, САП и Высшего антикоррупционного суда законодательством предусмотрены как особые процедуры отбора руководителей на административные должности в этой системе, так и гарантии невмешательства в их деятельность со стороны любой другой ветви власти", - отметили у Зеленского.

Также в Офисе президента напомнили, что первого руководителя САП НАБУ поймало на деятельности и высказываниях, несовместимых с занимаемой должностью (речь идет об известной истории с прослушкой Холодницкого через аквариум - Ред.). При этом первый руководитель САП прошел через соответствующие процедуры конкурсного отбора, что приветствовалось тогда всеми наблюдателями. Но, как оказалось впоследствии, даже жесткий конкурсный отбор не гарантирует автоматически должностной чистоты и незаангажированности.

"Поэтому призываем воздержаться от чрезмерных эмоций всех участников общественной дискуссии о деятельности антикоррупционной инфраструктуры государства, а также от спекулятивных оценок работы конкретных лиц на административных должностях в антикоррупционных органах... Мерилом эффективности борьбы с коррупцией не может быть та или иная фамилия на той или иной должности. Должны работать институты - независимо от фамилий и так, чтобы руководствовались исключительно параметрами соответствующих законов", - заявили у президента.

В конце комментария в Офисе призвали: "Меньше политики и спекуляций, но больше профессионализма и прозрачности".

Как писала "Страна", посольство США в четверг намекнуло на отказ в поддержке Украины, если изберут "неправильного" главу САП.

Мы также сообщила, что НАБУ и САП стали лидерами по недоверию среди украинцев из всех государственных силовых и антикоррупционных институций.