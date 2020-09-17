В пятницу, 18 сентября, в Украине резко похолодает, но при этом осадков не ожидается. Только в северных регионах возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцент.

Ближайшей ночью произойдет резкое снижение температуры воздуха в западных и северных областях, где ночью ожидается до +4-9 градусов. Также на западе не исключают местами заморозки на поверхности почвы 0-3 градуса. В дневные часы там прогреется не выше +10-15.

На остальной части Украины температура воздуха ночью +9-14 (на побережье морей до +17). Днем до +14-19, а в южных регионах - до +22 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в четверг Киев накрыло ливнем, ночью похолодает до +8 градусов.

Также мы сообщали, что арктический воздух несет в Украину похолодание и заморозки и давали прогноз погоды на выходные.