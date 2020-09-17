По предварительной версии спасателей, взрыв в столичном ресторане произошел из-за разогрева печи, рядом с которой стояли баллоны с газом. В результате происшествия пострадали три работника кухни.

Об этом в четверг, 17 сентября, информирует пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве.

"По прибытию на место происшествия спасатели предварительно установили, что в помещении кухни вследствие разогрева печи, взорвались 4 бытовых газовых баллончика емкостью по 0.75 л. Пострадали 3 работника кухни, которые находились рядом, двух из которых с ожогами и травматическим шоком госпитализировали работники скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что один из пострадавших отказался от госпитализации - врачи оказали ему медицинскую помочь на месте.

По словам спасателей, ликвидировать возгорание, которое возникло после взрыва, удалось в 16:13. Окончательную причину возникновения происшествия установят правоохранители.

Напомним, ранее полиция говорила о двух пострадавших в результате взрыва в ресторане на Андреевском спуске.

Ранее "Страна" собрала всю известную информацию об этом происшествии.