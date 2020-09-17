На пленарном заседании Верховной Рады 17 сентября вице-спикер парламента Руслан Стефанчук объявил, что народный депутат Александр Юрченко исключен из состава фракции "Слуга народа" по решению фракции.

Об этом сообщается на сайте Рады в отчете о ходе заседания.

"Стефанчук также объявил об исключении народного депутата Александра Юрченко из состава депутатской фракции "Слуга народа" согласно решению фракции", - написало Информационное управление аппарата Верховной Рады.

Ранее в четверг заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сказала, что Юрченко написал заявление о выходе из фракции.

"Да, написал еще во вторник. Дальше фракция не рассматривает, так как это по собственному желанию", - отметила Кравчук.

Как рассказывала "Страна", Юрченко подозревают во взятке за лоббирование законопроекта о бытовых отходах.

Мы подробно описывали, что вообще известно об очередном "зашкварившемся" "слуге народа".

Также мы писали, что Юрченко допросили по делу о взятке и вручили ходатайство о заключении под стражу.