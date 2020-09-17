Специалисты ликвидировали восстановили после взрыва газопровод в Чабанах Киевской области. Теперь ремонтная бригада должна изолировать трубу для защиты от коррозии и засыпать траншею.

Об этом в четверг, 17 сентября, информирует пресс-служба Оператора ГТС Украины.

Сообщается, что по состоянию на 14:00 четверга, на участке газопровода КЗУ-1 (Киев - Западная Украина-1) в Киевской области проведены все основные работы после разгерметизации.

"Текущее состояние ремонта позволяет говорить о ликвидации критических последствий инцидента", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ГТС, на месте происшествия круглосуточно работают ремонтные бригады, аварийно-восстановительные работы идут согласно графику.

"На данный момент смонтированы все 38 метров нового трубопровода и проведена дефектоскопия сварных стыков, которая показала положительные результаты. Сейчас идет подготовка поверхности трубы для устройства изоляционного покрытия, которое используется для защиты от коррозии", - добавили в Операторе ГТС.

В компании отметили, что газопровод КЗУ-1 восстановлен для подачи газа в штатном режиме. Для окончательной ликвидации последствий взрыва в ближайшие дни будут проведены земляные работы, такие как засыпка траншеи, рекультивация и восстановление плодородного слоя почвы.

В ГТС отметили, что перерывов с поставкой газа украинским потребителям нет.

Напомним, в ночь на вторник, 15 сентября, в Чабанах Киевской области прогремел взрыв. Причиной инцидента стала разгерметизация на участке газопровода.

Ранее мы писали, что после взрыва трубы, газ не перекрывали около двух часов.