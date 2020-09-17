В Киеве правоохранители заблокировали деятельность крупной межрегиональной ботофермы, которая использовала свои мощности в соцсетях с целью провокации конфликтов, распространения компромата, подстрекательствам к протестам. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.



В ходе расследования уголовного производства правоохранители установили, что на территории Киева и Запорожской области развернута сеть ботоферм мощностью примерно в 3,5 тысячи ботов. Ее организаторы с помощью телекоммуникационного оборудования и специализированного программного обеспечения, руководили учетными записями в социальных сетях, электронными почтовыми ящиками и электронными кошельками с использованием фейковых персональных данных. Для регистрации аккаунтов, кроме украинских, также использовались иностранные SIM-карты операторов связи.



"Указанные услуги предоставлялись в интересах третьих лиц с целью инспирации социальных конфликтов, распространение ложной информации о политических конкурентов заказчиков, подстрекательство к протестам и тому подобное", - говорится в сообщении.





В результате проведенных обысков по адресам расположения специального оборудования, изъято техническое обеспечение, более 6000 сим-карт и другие вещественные доказательства.



Следственные действия продолжаются. Устанавливаются лица, причастные к организации деятельности ботоферм.

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